شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 21.. أنوشكا تكتشف قصة أولاد شفيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 21، اكتشاف أنوشكا - شيرين هانم لقصة أولاد شفيقة - هالة فاخر زوجة نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى والتى أقنعته أن واحد منهم هو ابنه شخصيا.

وقامت شيرين هانم بمحاولة إقناع زركش أن شفيقة كاذبة وأن أبناءها ليس من بينهم ابن له ولكنه رفض الفكرة وذهب للخزينة ليفتح تحليل DNA ويعرف من هو نجله من بين الأولاد الثلاثة وهو ما سيتضح فى الحلقة 22 من المسلسل.

وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 21، قيام يحيى الفخرانى بعمل اختبار للاولاد الثلاثة بسؤالهم ما اذا كانوا سيوافقون على التبرع بجزء من الكبد لصالح واحد مريض فى حاجة لذلك التبرع.

مسلسل نجيب زاهى زركش شهد مساعدة يحيى الفخرانى لمسعد (رامز أمير) فى نشر روايته "كل الألعاب للتسلية"، حيث قامت صديقة مسعد بإعطاء نجيب زاهى زركش (يحيى الفخراني)، نسخة من رواية مسعد، وعندما قرأها وجد أنها تستحق النشر، حيث اتصل بأكبر دار نشر للاتفاق معها على نشر الرواية، وقامت دار النشر بالاتصال بمسعد لتحديد موعد للاتفاق على التفاصيل، ومنح زركش صاحب دار النشر شيكا بمبلغ مالى، لتسهيل عملية النشر.

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.