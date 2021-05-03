وفاة مطرب "افرش منيدلك" بعد معاناة مع "ضيق التنفس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فهد العطار، نجل شقيق المطرب المصري الكبير ماهر العطار، وفاة عمه ماهر العطار بعد صراع مع المرض.

وقال فهد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".





وكان الفنان ماهر العطار نقل للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

وكان أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية المصرية، كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير ماهر العطار، حسب صحف محلية.

ويعد المطرب المصري ماهر العطار واحدا من أهم فنانى الزمن الجميل، وشارك فى عدة أفلام منها "احترس من الحب، والنغم الحزين، وبنات بحري".





كما تألق فى مجال الغناء، ومن أهم أعماله "بلغوه، داب داب، دوبوني الغمزتين"، إضافة إلى أغنيته الشهيرة "افرش منديلك ع الرملة"، وتولى منصب نقيب المهن الموسيقية أكثر من مرة.

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته (ريهام) في مجال الإرشاد السياحي، أما نجله أحمد العطار فأكمل مشوار والده الفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.