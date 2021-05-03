تأهب بالمطارات السعودية لاستئناف حركة السفر للخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميماً إلى جميع شركات الطيران بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذي تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

كما نص على السماح بنقل المواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة.

ودعت الهيئة عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وحرصاً على سلامتهم.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج تهيئة المطارات بجميع خدماتها ومرافقها لتعود كما كانت، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة.

ووفق مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية يبدأ السماح بالسفر بدءا من الإثنين 17 مايو/أيار المقبل.

