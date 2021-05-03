شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 21.. غفران يطلب من جليلة عدم الزواج من عساف من أجل السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21، بذهاب غفران "أمير كرارة" إلى جليلة "مى عمر" ويطلب منها عدم الزواج من عساف "أحمد السقا" للحفاظ على أرواح كثيرة ومنهم أخوتها وأنها فى يدها تجعل الأمور حرب وكذلك سلم، ويكشف غفران أنه يريد أن يكون انتصر على عساف بعدم قدرته على الزواج من جليلة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21

وشهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21، إفراج النيابة عن بكرى زلط "عماد زيادة" بعد اكتشاف أن الذهب المتحفظ عليه، ذهب عيرة (فالصو) وهو ما يجعل ليس هناك محضر من الأساس، ويُصدم بكرى بعد سماع ذلك ليكتشف أن عساف ضحك عليه.

تخبر جليلة عساف بما طلبه غفران منها وتؤكد له أنها فى انتظار انتهاء فترة العدة من أجل الزواج منه مباشرة حتى لا تدع الفرصة لأحد فى الاختيار لها وتقرير مصيرها، وصدمت جليلة عساف بعدما أخبرته بأنها أحبت غفران فى فترة زواجها منه خاصة وأنها استمرت معه 20 سنة وأنجبت منه وكذلك هو عاملها أفضل معاملة، ولكنها أكدت أن حبها كان بنصف قلب حتى خروج عساف من السجن كل شىء تغير.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.