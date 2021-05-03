شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.. جمع معلومات عن الضباط المنشقين الهاربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، بمشهد للواء ماجد الكدواني مع الضابط المنشق والذى قبض عليه قبل هروبه مع باقى زملائه، حيث بدأ مهام عمله سريعاً، ويخرج لمقابلة زكريا "كريم عبد العزيز" ويشدد عليه متابعة كل شىء عن الضباط المنشقين ووضعهم تحت ضغط طوال الوقت بحيث يخافوا من الظهور فى الشارع.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21

المشهد ينتقل إلى سيناء حيث يجلس الضباط المنشقون على قهوة فى انتظار الوصول إلى التكفيرى أبو حذيفة للانضمام إلى التنظيم الذى يرأسه، ويجدهم عناصر التنظيم ويأخذوهم ووضعوهم فى الحبس حتى يتم جمع معلومات عنهم لاعطائهم الأمان خاصة وأن الدكتور "علي" سعيد صديق الذى كانوا على تواصل معه تم القبض عليه وهو الذى أوصلهم بالتكفيرى أبو حذيفة.

يكشف يوسف "أحمد مكى"مع اللواء ماجد الكدوانى بعض المعلومات عن الضباط المنشقين والهاربين، واحتمالية أن تكون أولى عملياتهم اغتيال شخصية كبرى، ويتذكر الكدوانى حفل تخرج ضباط كلية الشرطة وأنه من المحتمل أن تكون العملية به خاصة أنه سيحضره عدد من الشخصيات الهامة، ومن هنا تغيرت إجراءات تأمين الحفل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.