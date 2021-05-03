شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" 21.. منى زكى تتصفح إنستجرام عائشة بن أحمد بسبب غيرتها على محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "هنا" منى زكى حاملة طفلها لمنزل أهل طليقها "حازم" محمد ممدوح، واستقبلتها والدته بطريقة جافة، فيما استقبلها والده بشكل جيد وحمل منها حفيده وداعبه، ولكن "هنا" غادرت المنزل، بعد إصرار والدة طليقها على إهانتها، وأخبرتها بأنه متزوجة على سنة الله ورسوله.

وأرغمت "هنا" منى زكى شقيقتها "يارا" مايان السيد، على أن تاتى معها في منزل زوجها "مؤنس" محمد فراج، رغم رفض "يارا" بشكل كبير جدا وإصرارها على المكوث بمنزل والدتها، ولكن "هنا" أصرت على اصطحابها معها، ومسكت "هنا" الموبايل الخاص بها وقامت بفتح "الإنستجرام" الخاص بـ"أمينة" عائشة بن أحمد متصفحة صورها، ويبدو أنها شغلت بالها بسبب وجودها مع طليقها "حازم" محمد ممدوح.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21