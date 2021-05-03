شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ الخليج 365 بعد حضور فرح موسى وحلاوتهم: منجيلكش فى حاجة وحشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سعد على صور حفل زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى"، حيث ظهر وهو يغنى ويرقص فى الفرح، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألف مبروك يا موسى ومنجيلكش فى حاجة وحشة".

كانت صور حفل الزفاف تصدرت التريند واحتلت مواقع السوشيال ميديا أثناء رقصه فى حفل زفاف النجمة سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى"



احمدسعد وسمية ومحمد رمضان

وكان قد نشر النجم أحمد سعد على حسابه بموقع الصور "إنستجرام" صورا من كواليس حلقة موسى التي يظهر فيها بأحد مشاهد محمد رمضان بالحلقة 21 في حفل زفافه على سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل، ويظهر أحمد سعد وهو يغنى ويرقص بالفرح، والتقط سعد مع رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور.



احمدسعد



احمدسعد وسمية الخشاب ومحمدرمضان

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.