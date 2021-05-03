شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب ماهر العطار عن عمر ناهز 83 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، المطرب الكبير ماهر العطار، عن عمر يناهز 83 عاما، وأعلن فهد العطار ابن شقيقه عن وفاته على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، وقال خلاله، "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى المطرب ماهر العطار، السلام أمان لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء.

كان الفنان الكبير ماهر العطار تعرض لوعكة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف ابنه المطرب أحمد العطار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تعرض والده تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من ضيق فى التنفس بشكل قوى ونقل سريعا بالإسعاف على المستشفى.