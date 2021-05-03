شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسلسل ضد الكسر، بطولة النجمة نيللي كريم، عن انتهاء تصوير المسلسل الذى ينافس في الدراما الرمضانية، من وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

ونشر جمال العدل صور من وراء كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليعلن عن انتهاء تصوير المسلسل بوجود أبطال العمل الدرامى.



ابطال مسلسل ضد الكسر



طاقم عمل ضد الكسر



كواليس تصوير مسلسل ضد الكسر

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل "ضد الكسر" فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات؛ الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.