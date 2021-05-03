شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى ليلة ضمن أمسيات مهرجان أبوظبى الرمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الشيخ محمود التهامي، والفنانان محمد طارق ووائل الفشنى، ليلة فنية موسيقية تحت شعار «نداء المحبة» احتفاءً بقيم التنوع والتسامح ولقاء الثقافات فى مهرجان أبوظبى 2021.



محمود التهامى



محمود التهامى



محمود التهامى



محمود التهامى

وعلق «التهامي»: «شرف لي التعاون مع هذا الصرح والكيان الكبير المعني بالفن والثقافة والإنسانية وبتكليف مباشر من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للعام الثاني على التوالي في تعاون مشترك من مصر نقدم من خلاله عملا فنيا روحيا ووجدانيا متنوعا».

وأضاف، أن العرض تضمن فن التواشيح القديمة، ومدرسة الارتجال، وألحانا برؤية فنية معاصرة جمعت الحداثة في الأداء، مع الأصالة في الكلمة والشعر والتعبير، بمصاحبة نماذج شبابية مؤثرة ومتمكنة وهما المنشد محمد طارق والفنان وائل الفشني».