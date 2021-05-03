شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 21.. محمد رمضان يتزوج سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 21، زفاف موسى - محمد رمضان من حلاوتهم - سمية الخشاب، ولكن فى نهاية الحلقة ظهر مغاورى أحد المطاريد، الذى اتفقت معه عبير صبرى على قتل موسى. وشهد مسلسل موسى الحلقة 21، قيام طليقة وهبة - سيد رجب بعمل عمل لحلاوتهم لإفساد زواجها لكن عبد الرحمن نجل وهبة قام بإخبار عمته حلاوتهم بالأمر. تصدر مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة. ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحيى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر،عبير صبرى وعارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.