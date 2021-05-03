شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين ناعية المطرب ماهر العطار: خالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى المطرب الكبير ماهر العطار، الذى توفى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما. ويتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمة ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

توفى الفنان ماهر العطار للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب فى الشعب الهوائية وضيق فى التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبى ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمرى أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسى من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".