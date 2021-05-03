شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير الموسم السادس من Peaky Blinders بسبب كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد لوكيشن تصوير الموسم السادس من سلسلة دراما العصابات Peaky Blinders، الكثير من التخبط خلال الفترة الأخيرة، بعد توقف التصوير؛ بسبب تجاهل القائمين على العمل لنتيجة بعض التقارير الطبية لطاقم العمل التي أجريت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير جديد لها، عن توقف تصوير مسلسل Peaky Blinders؛ بسبب نتائج فيروس كورونا بدون الإعلان عن وجود إصابات بين طاقم التصوير، مما أثار الشكوك بين الكثيرين؛ بسبب عدم إعلان الحقائق كاملة، مما أجبر بعض أفراد الطاقم على المكوث في منازلهم لحين الإعلان عن عودة التصوير.

ويتسبب وقف تصوير الموسم الجديد من المسلسل، في نزيف من الأموال، حيث بلغت تكلفة التأخير في التصوير ما بين 650 ألف إسترليني ومليون جنيه إسترليني، تتحملها قناة BBC ONE المنتجة للسلسلة.



بيكي بيلايندرز

وكان قد ظهر النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي في مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، في كامل أناقته في كواليس تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل، التي يقوم بتصويرها في شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية.

وظهر شيلبي في مقطع الفيديو المسرب من وراء كواليس تصوير المسلسل في شوارع المملكة المتحدة، وهو لا يرتدي الكمامة الطبية، بينما تظهر عليه علامات الحزن لوفاة النجمة العالمية هيلين ماكروري صاحبة شخصية بولي جراي، التي شاركته في بطولة المسلسل على مدار الخمسة مواسم السابقة.