شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المطرب ماهر العطار من مسجد السيدة نفيسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع المطرب أحمد المطار جثمان والده الفنان الكبير ماهر العطار، غدا الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز 83 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى بسبب ضيق في التنفس.

كان الفنان الكبير ماهر العطار تعرض لوعكة صحية شديدة، تم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف ابنه المطرب أحمد العطار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تعرض والده تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من ضيق فى التنفس بشكل قوى ونقل سريعا بالإسعاف على المستشفى.

وكشف المطرب أحمد العطار، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" بأن والده الفنان الكبير ماهر العطار تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من ضيق في التنفس بشكل قوى قبل الإفطار بنصف ساعة، واصطحبوه في سيارة إسعاف سريعا للمستشفى.

وتابع أحمد العطار: "كنت خايف جدا على والدى لأن المنظر كان بشع، وقلت خلاص والدى بيروح منى وبينتهى خلاص، بعد تعرضه لضيق تنفس شديد ونقلناه إلى مستشفى تابع لتأمين نقابة المهن الموسيقية، ولحقوه بوضعه على الأكسجين، كما نقلوا له دم لأنه يعانى من أنيميا".

وأضاف: "بوجه الشكر إلى أشرف زكى الذى وقف معنا منذ البداية ولم يتأخر لحظة، كما أوجه الشكر إلى هانى شاكر ونادية مصطفى بعد وقوفهم معنا، حيث قام بالاتصال بالمسئولين، وتم علاج والدى على نفقة الدولة، وبالتالي تم نقله إلى معهد ناصر.. بشكر كل اللى سأل على والدى وربنا يديله الصحة".