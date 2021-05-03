شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: مشاركة أحمد سعد فى "موسى" رزق وجاله.. وفكرة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سمية الخشاب، إن مشاركة المطرب أحمد سعد فى مسلسل بمشهد زفافها على محمد رمضان، كانت فكرة محمد رمضان نفسه، وعندما اقترح الأمر عليها رحبت به، من باب أنه رزق لأحمد سعد وأكل عيشه، وأنها لا تقطع أرزاق أحد، وأن لديها من السلام النفسى أن تتعامل بشكل عادى داخل العمل.

وأكدت سمية الخشاب في تصريحات لـ"الخليج 365" أن محمد رمضان فنان محترم وأنها سعيدة بالتعاون معه فى المسلسل ورحب باقتراحه دون تردد ودون وضع أى حسابات أخرى سوى صالح العمل.

وتصدر مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحيى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عبير صبرى وعارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.