كما لم تره من قبل.. شاهد الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)، وتسمح هذه التقنية بتجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

واستغرق تصوير الحجر الأسود بهذه التقنية 7 ساعات وأنتجت 1050 صورة، بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل، واستغرقت مدة المعالجة لهذه الصور أكثر من 50 ساعة عمل.

ويمثِّل الحجر الأسود من حيث كونه جزءاً من الكعبة المُشرَّفة النُّقطة التي يبدأ منها الطّواف وبها ينتهي، ممّا يعني وجود قيمةٍ خاصّةٍ له، وقد أخذ المُسلمون ذلك النُّسك الخاصّ بالبدء بالحجر الأسود في الطّواف من فعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، كما يُشرَع لمن طاف بالبيت أن يبتدئ بتقبيل الحجر الأسود إذا أمكنه ذلك، وكلّما مرّ به في بداية كلّ شوطٍ من أشواط الطّواف التزمه بالتقبيل إن تمكّن؛ لفِعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم

ويحاط الحجر الأسود بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا، والحجر الأسود من أحجار الجنّة وياقوتها، كان لونه قبل أن ينزل إلى الأرض أبيض مُتلألِئاً، فطمس الله نورَه، وقد ثبت ذلك من حديث النبي – صلّى الله عليه وسلّم – الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم: “إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ، طمس اللهُ نورَهما، ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ”.