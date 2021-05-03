طفل يقلد أحمد العوضي.. والأخير يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحظى شخصية “سيف الخديوي”، التي يجسدها الفنان المصري أحمد العوضي، من خلال مسلسل “اللي ملوش كبير”، بقبول جماهيري كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل من المتابعين وصل إلى مرحلة التقليد.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو في “إنستغرام” لطفل يقلد شخصية “الخديوي”، ظل يردد جملته الشهيرة التي يقولها العوضي لياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية “غزل” في المسلسل “على الله حكايتك يا ست”.

وأبدى العوضي تفاعلاً مع المقطع، حيث أشاد بموهبة الطفل، وعلق على الفيديو قائلاً: “جامد، والله أنت أجمد من الخديوي نفسه”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين، حتى وصل إلى عدد كبير من المشاهدات بلغ 36 ألف مشاهدة، فضلاً عن التعليقات الإيجابية من الجمهور، ومحبي الفنان أحمد العوضي.