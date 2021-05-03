حمادة هلال.. هل كان يعلم بمقلب “رامز عقله طار”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حل الفنان والمطرب حمادة هلال ضيفاً في الحلقة 20 من برنامج “رامز عقله طار”، حيث وقع فريسة البرنامج وتعرض للإصابة خلال المقلب.

وحسم حمادة هلال الجدل الدائر حول حقيقة معرفته بالمقلب، قائلاً إنه لم يكن يعلم شيئاً عن ذلك المقلب، ولم يتفق مع رامز جلال على ذلك كما يقول البعض، وقال: “كان مجرد صدفة أنني موجود في دبي عند والد زوجتي، وبعدها حدثني فريق البرنامج على أنه إعلان لمدينة ملاهٍ”.

وعن سخرية رامز جلال من حمادة هلال، قال في تصريحات صحفية، إنه لم ينزعج منه كونه صديقه المقرب منذ الطفولة، وبينهما ذكريات، وعملا معاً في أعمال فنية عدة، معقباً: “مش زعلان منه.. رامز صاحبي وصديقي، نعم بيجي عليا شوية بس مش زعلان منه”.

وأُصيب حمادة هلال خلال مشاركته في المقلب بطلقة طائشة في فمه، ما تسبب بتوقف اللعبة، وقال حمادة إنه لا يستطيع التحدث والكلام بسبب هذه الإصابة.