دون ميغان ماركل.. أول ظهور علني للأمير هاري بعد وفاة جده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ظهر الأمير هاري بمفرده من دون زوجته ميغان ماركل لأول مرة علناً، بعد أسابيع من جنازة جده الراحل الأمير فيليب، وذلك خلال حفل Vax Live الخيري في لوس أنجلوس.

وخلال حفل Vax Live، تلقى الأمير البريطاني ترحيباً حاراً، بعد أن قدم شكره العميق للعاملين في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان هاري من بين العديد من النجوم البارزين الذين حضروا الحفل، بمن في ذلك جينيفر لوبيز وسيلينا غوميز وبن أفليك؛ ليصعد على خشبة المسرح باستاد صوفي في إنغليووود، حيث تم تطعيم الضيوف بالكامل الذين حضروا الحفل.

وخلال الحفل، صعد الأمير هاري البالغ من العمر 36 عاماً على خشبة المسرح أمام الجمهور المبتهج، وقال: “الليلة هي احتفال لكل واحد منكم هنا، عمال الخطوط الأمامية والحضور الذين تم تطعيمهم والملايين من أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “لقد أمضيتم العام الماضي تقاتلون بكل شجاعة من أجل حمايتنا جميعاً، لقد خدمتمونا، وضعتم أنفسكم في وجه هذا الفيروس لحمايتنا جميعاً.. ونحن مدينون لكم جميعاً.. شكراً لكم”.

ووفقاً لموقع منظمة “جلوبال سيتيزن”، فإن دوقي ساسكس هاري وميغان، هما رئيسا حملة Vax Live، التي تهدف إلى الثقة باللقاحات في جميع أنحاء العالم، والمساعدة في توفير لقاحات “كوفيد-19” للجميع في كل مكان.

وخلال الحفل، قال المنظمون إن دوق ودوقة ساسكس سيقدمان “رسالة عالمية مهمة للتوزيع العادل للقاحات”.

جدير بالذكر أن ميغان ماركل الحامل بطفلها الثاني لم تتمكن من حضور الحفل، وكلفت هاري بمشاركة هذه الرسالة نيابة عنها.

وقال هاري في خطابه: “إننا نجتمع معاً لأن هذا الوباء لا يمكن أن ينتهي ما لم نتصرف بشكل جماعي، مع التزام غير مسبوق بإنسانيتنا المشتركة”.

وتابع: “يجب توزيع اللقاح على الجميع، في كل أنحاء العالم.. ولا يمكننا الراحة حقاً حتى نضمن التوزيع العادل للقاح في كل ركن من أركان العالم.. هذه المهمة لا تتحمل الفشل”.

واختتم حديثه: “ما سنفعله في هذه اللحظة سيذكره التاريخ، ونحن نتضامن مع ملايين العائلات في جميع أنحاء الهند، التي تكافح موجة ثانية مدمرة”.