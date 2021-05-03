شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم مارفل الجديد Eternals بطولة أنجلينا جولى وكيت هارينجتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، عن الملامح الأولى لفيلم الأكشن والابطال الخارقين Eternals، بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي كيت هارينتجون، ومن إخراج كلوي تشاو.

وأزالت مارفل الستار، عن الملامح الأولى للفيلم المقرر عرضه في 5 نوفمبر المقبل، والذي شهد 12 ثانية ظهرت فيها جولى وهي تجسد شخصية بطل خارق ترتدي ملابس باللون الأبيض، وتحمل في يديها سيفا عملاقا.

الفيلم الجديد Eternals، من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.

وعلى جانب آخر، احتفل النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر – Hulk في عالم مارفل السينمائي،منذ قليل بمرور 13 عامًا على انطلاق عالم الأبطال الخارقين الذى انطلق في أول مايو 2008 بفيلم Iron Man الذى كان شعله البداية للعالم الأكثر شعبية في السنوات الماضية.