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الملامح الأولى لفيلم مارفل الجديد Eternals بطولة أنجلينا جولى وكيت هارينجتون

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، عن الملامح الأولى لفيلم الأكشن والابطال الخارقين Eternals، بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي كيت هارينتجون، ومن إخراج كلوي تشاو.

وأزالت مارفل الستار، عن الملامح الأولى للفيلم المقرر عرضه في  5 نوفمبر المقبل، والذي شهد 12 ثانية ظهرت فيها جولى وهي تجسد شخصية بطل خارق ترتدي ملابس باللون الأبيض، وتحمل في يديها سيفا عملاقا.

الفيلم الجديد Eternals، من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.

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وعلى جانب آخر، احتفل النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر – Hulk في عالم مارفل السينمائي،منذ قليل  بمرور  13 عامًا على انطلاق عالم الأبطال الخارقين الذى انطلق في أول مايو 2008  بفيلم Iron Man الذى كان شعله البداية للعالم الأكثر شعبية في السنوات الماضية.

خطاب أنطونيت 2

ونشر رافلو، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ضم عددا كبيرا من المشاهد المختلفة لعدد من الأفلام الشهيرة في عالم مارفل، الذى يواصل القائمون عليه إصدار أفلام ترتبط بالعام الذى أنقذه روبرت داوني بشخصيته Iron Man في الجزء الأخير من المنتقمين.

خطاب أنطونيت

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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