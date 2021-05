شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافلو يحتفل بمرور 13 عامًا على انطلاق عالم مارفل السينمائي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر – Hulk في عالم مارفل السينمائي، بمرور 13 عامًا على انطلاق عالم الأبطال الخارقين الذى انطلق في أول مايو 2008 بفيلم Iron Man الذى كان شعله البداية للعالم الأكثر شعبية في السنوات الماضية.

ونشر رافلو، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ضم عددا كبيرا من المشاهد المختلفة لعدد من الأفلام الشهيرة في عالم مارفل، الذى يواصل القائمون عليه إصدار أفلام ترتبط بالعام الذى أنقذه روبرت داوني بشخصيته Iron Man في الجزء الأخير من المنتقمين.





وكانت قد بدأت استوديوهات ديزني بالتعاون مع مارفل، العمل على الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Captain America"، وحسب موقع The Hollywood Reporter سيقوم مالكوم سبيلمان ودالان موسون بكتابة الجزء الرابع من السلسلة بعد النجاح الكبير الذي حققاه في المسلسل المستند أحداثه إلى الفيلم "The Falcon and The Winter Soldier" وبدأ عرضه في مارس الماضي.

لعب كريس إيفانز دور كابتن أمريكا عبر شخصية ستيف روجرز، وظهر في ثلاثة أفلام فردية بجانب ظهوره في أفلام "Avengers"، قبل أن يتقاعد بعد فيلم "Avengers: Endgame"، ولم يتم التأكد حتى الأن ما إذا كان سيعود لحمل الدرع مرة أخري أم ستسند المهمة لممثل آخر.