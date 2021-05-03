شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هجمة مرتدة 21.. أمور منتظرة فى الحلقة أبرزها مقابلة نازلى ودينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى إثارة وتشويق كبيرين خلال أحداث العمل، ما ينبئ عن أمور عديدة قد تشهدها حلقة الليلة الـ21 من العمل، مثلما يظهر في السطور التالية، وهو العمل الذى يتم عرضه فى الساعة الـ 11 مساءً يومياً على شاشة قناة dmc.

وصول أحمد عز لمهمته المنتظرة

قام احمد عز "سيف العربى" خلال الحلقة الماضية من مسلسل "الاختيار" بتوديع أهله كما أنهى إجراءات سفره إلى الخارج من أجل القيام بمهمته الذى ظل يتدرب عليها طويلاً.



احمد عز

مقابلة إنجى المقدم "نازلى" وهند صبرى "دينا"

مع وصول هند صبرى "دينا" أمس إلى مقر المؤتمر التى تراقبها فيه إنجى المقدم "نازلى" بات منتظر الحكم عليها من قبل الأخيرة، حيث تنتظرها على مدار الحلقات الماضية من أجل الحكم عليها، حيث تعمل نازلى لصالح جهة معادية لمصر ومهمتها الكشف عن العملاء.



هند صبرى

نجاح مينا "محمد جمعة" فى اختراق جهاز سهيلة "فيدرا"

أيضًا قد تشهد الحلقة تمكن مينا من اختراق جهاز مديرة الوكالة الأجنبية الذى يعمل فيها، حيث تحاول المخابرات المصرية اختراق جهازها بأى طريقة.



مينا وسهيلة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.