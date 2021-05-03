فن ومشاهير

مايا دياب تنشر “story” بفستان الزفاف… هل دخلت القفص الذهبي؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين
مايا دياب

مايا دياب

في خطوة لافتة ومفاجأة، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة عبر “إنستغرام” على خاصية الـ”story” صورة لها بفستان زفاف ومن حولها فريق عملها لمعاونتها. وعادت وحذفتها بعد ثوان من نشرها.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما إذا دخلت مايا دياب القفص الذهبي من دون أن تنشر الخبر السار لأحد، على الرغم من أنها لم توضح سبب حذفها الصورة ولم تعلق على الموضوع على الإطلاق.

وكانت مايا قد نشرت مؤخراً فيديو طريف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تمارس الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال. وحاولت مايا تعليم متابعيها هذه ، لكنها إنزلقت مرات عديدة.

مايا دياب

مايا دياب

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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