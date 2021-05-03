الجلوس على مكتب بجانب نافذة يجعلك أكثر إنتاجية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - ادعت دراسة أنّ الجلوس على مكتب بالقرب من نافذة قد يجعلك أكثر تركيزاً وإنتاجية في العمل مما لو كنت جالساً بجانب جدار.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

بعد إجراء مسح للعمال في مكتب مفتوح مقره لندن ، خلص الباحثون إلى أن وجود المزيد من “التحكم البصري” في العمل يجعل الموظفين أكثر سعادة وأكثر كفاءة.

أفاد الموظفون بأنهم أكثر سعادة عندما كانوا في منتصف الغرفة ، وعندما لم يكن لديهم الكثير من المكاتب الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه في خط نظرهم.

وقال الفريق أن النتائج يمكن أن تساعد الموظفين على “إعادة البناء بشكل أفضل” مع إعادة فتح المكاتب بعد الإغلاق وسط أزمة كوفيد-19 العالمية للصحة العامة.

أجريت الدراسة من قبل باحثة الشبكات الاجتماعية والمكانية كيرستين سايلر وزملاؤها في كلية لندن الجامعية.

وقال الباحثون: “أفاد الموظفون في المساحات الصغيرة ذات المخطط المفتوح وأولئك الذين يجلسون في وسط الغرفة، بارتياح أكبر لتماسك الفريق ، وتبادل المعلومات مع الزملاء والتركيز والعمل بشكل منتج”.

“تثير النتائج التي توصلنا إليها أسئلة مهمة فيما يتعلق بالممارسة الشائعة الحالية في تصميم مكان العمل لتوفير مكاتب كبيرة مفتوحة لشركات التكنولوجيا.”

في دراستهم ، التي أجريت قبل جائحة كوفيد-19 ، قام الباحثون بمسح على الموظفين العاملين في مكاتب لندن لشركة تكنولوجيا كبيرة.

أجاب المستجيبون، الذين كان عددهم 172 ، أي ما يعادل 16 في المائة من موظفي الشركة ، على أسئلة حول رضاهم عن مساحات العمل وغرف الاجتماعات الخاصة بهم ، والتي كانت مرتبطة بالمكتب المعين لكل شخص في مكاتب الشركة.

وجد الفريق أن العمال الذين جلسوا بالقرب من النوافذ أفادوا بأنهم أكثر إنتاجية وتركيزاً من أولئك الموجودين بالقرب من الجدران.

وفي الوقت نفسه ، فإن الموظفين الذين يرون أعداداً أكبر من المكاتب الأخرى في مجال رؤيتهم يميلون إلى تقييم بيئة مكان عملهم بشكل أقل إيجابية.

ويشتبه الفريق ، أن يكون ذلك نتيجة لوجود كمية أكبر من تشتيت الانتباه وزيادة خطر إزعاج الآخرين عند التحدث إلى زملاء العمل ، مما يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على العمل الجماعي والتماسك وتبادل المعلومات.

من ناحية أخرى ، وجد الباحثون أيضاً أن العمال الذين تم وضعهم بعيداً عن المنطقة الرئيسية للغرفة، مع غالبية زملائهم في العمل بعيداً عن أنظارهم، قاموا أيضاً بتقييم مكان العمل بشكل أقل إيجابية.

أما العمال الذين جلسوا في واجهة الغرفة ولم يكن لديهم سوى عدد قليل نسبياً من المكاتب في خط نظرهم ، فقد كانوا أكثر عرضة للقول بنسبة 40 في المائة أنهم شعروا بمزيد من التركيز والإنتاجية وأن فرقهم عملت معاً بشكل أكثر فعالية.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة درست فقط حالة مكتب واحد معين ، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى عالمية النتائج.

ومع ذلك ، أضافوا ، أنّ النتائج تشير إلى أن المهندسين المعماريين وأرباب العمل يجب أن يفكروا في تصميم مكاتب مفتوحة لتشمل مناطق أصغر وأكثر حميمية ، إلى جانب مواجهة أكبر عدد ممكن من المكاتب إلى الأمام لإعطاء العمال التحكم البصري.