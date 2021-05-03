كاظم الساهر يغني "الحياة" في 14 دقيقة

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"الخليج 365": طرح الفنان العراقي، كاظم الساهر، أمس الأحد، أحدث أغانيه من كلماته والحانه وتوزيع ميشيل فاضل، وتحمل عنوان "الحياة"، وتبلغ مدتها 14 دقيقة، وتتحدث عن هجر الأصدقاء والوحدة وويلات الحرب والدمار.

من ناحية أخرى، يستعد الساهر لتسجيل أغنية سترى النور قريباً، وهي من كلمات الشاعرة والصحفية الفلسطينية، دارين شبير.

يشار إلى أن "فيسبوك" في شهر مارس الماضي وضع ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، وووضع "فسيبوك" هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي.