شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرقص في زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان بمسلسل "موسى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب أحمد سعد على حسابه بموقع الصور "إنستجرام" صورا من كواليس حلقة موسى التي يظهر فيها بأحد مشاهد محمد رمضان بالحلقة 21 في حفل زفافه على سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل، ويظهر أحمد سعد وهو يغنى ويرقص بالفرح، والتقط سعد مع رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور.



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قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.