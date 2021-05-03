شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى كاردشيان تتغزل في والدتها بمناسبة عيد الأم الأمريكي بجلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كلوى كاردشيان، على الاحتفال بوالدتها وتوجيه بعض الكلمات الرومانسية لها بمناسبة يوم الأم الأمريكي، حيث نشرت مجموعة صورة تجمعهما من إحدى جلسات التصوير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من أجل الاحتفال بتلك المناسبة.

وكتبت كاردشيان في رسالتها لوالدتها: "أمي، مرشدتي ومقلي الأعلى، صديقتي المفضلة، الملكة، كنتِ دائمًا تضعي سعادتي أولا، عندما كنت طفلة شعرت بحبك، كنت أعرف دفئك ودعمك، لكن إنكار مجهودك لا يمكن فهمه إلا عندما أصحب أم مثلك، لا يوجد شيء لن تفعله من أجلي ولنا جميعاً، شكراً لك على كل ما فعلته وما زلت تفعله من أجلنا، شكراً لك على الدروس التي علمتها لى، أحبك أكثر مما ستعرفه واحتفل بك اليوم وكل يوم".



جانب من جلسة التصوير



كلوي كاردشيان مع والدتها



كلوي كاردشيان ووالدتها

وكانت قد احتفلت كلوي كاردشيان، منذ أيام، بعيد ميلاد ابنتها ترو تومبسون، حيث اتمت عامها الثالث، وكشفت كلوي عن صور الاحتفال وعلقت عليها بـ " عيد ميلاد سعيد يا حلوة ,أنا لست مستعدة لأن تصبحى في الثالثة من عمرك، وأضافت "لست مستعدة لأن تصبحى فتاة كبيرة ولكن يجب أن اعترف بذلك، وبغض النظرعن عمرك ، ستكونين دائمًا طفلتي ..لقد غيرتي حياتي بطريقة أكثر مما كنت أحلم بها".

وأكملت كلوي رسالتها لابنتها في عيد ميلادها "انت صديقتي المفضلة.. أعظم نعمة. عالمي كله...مشاهدتك وانتي تكبرين من أعظم الجوائز التي حظيت بها..رؤية الحياة من خلال عينيك شيء مميز للغاية. إنه شيء سحري. سأعتز بكل لحظة لدي معك إلى الأبد. أنت كل حلم رأيته في أن أصبح أمًا..أشكرك على مباركتي بملاكي يا الله".