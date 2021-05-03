لأول مرة.. زوجة يوسف الشريف تظهر في “كوفيد 25” وهكذا علقت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خطفت الكاتبة ومصممة الأزياء المصرية، إنجي علاء، الأنظار بعدما ظهرت لأول مرة ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “كوفيد 25″، الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف.

وجسدت إنجي دور مضيفة طيران ضمن أحداث المسلسل، وظهرت في مشهدها الأول أثناء ترديدها تعليمات السلامة للركاب في الطائرة التي كانت تقل رجلاً يدعى ياسين، يؤدي دوره يوسف الشريف، كان يتجه إلى منطقة العين السخنة لإنقاذ ابنه المحتجز هناك، قبل أن يقاطعها ياسين، محذراً الركاب من النظر في عيون بعضهم بعضاً، بسبب انتشار فيروس ينتقل عبر العين.

كما ظهرت في مشهد آخر، حيث اتجهت إلى أحد الركاب الذين أصيبوا بالفيروس الجديد، قبل أن يمنعها ياسين، الذي حذرها من النظر في عينيه وطالبها بتغطية وجهه حتى لا يصاب الركاب الآخرون بالفيروس، إلا أنها قابلت تحذيراته بنوع من السخرية والاستهتار، لتصاب بالفيروس وتنتحر.

وفي أول تعليق لها على ظهورها في مسلسل “كوفيد 25″، نشرت إنجي صورة لها من المسلسل على “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “يا ريتني سمعت كلامك”، في إشارة إلى تحذيرات ياسين بعدم النظر في أعين المصابين بالفيروس الجديد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور إنجي علاء في المسلسل، الذين أشادوا بها، حيث قال أحد المتابعين: “نورتي يا إنجي المسلسل.. والحلقة حقيقي كانت قوية جداً.. والأحداث مرتبة”.

وأضاف آخر: “المسلسل إبداع كالعادة من إنجي علاء ويوسف الشريف.. واكتمل الإبداع بظهور إنجي علاء في الحلقة.. عظمة فعلاً”، وأضاف ثالت: “لا أعلم كيف أوصفك يا أستاذة إنجي علاء.. دائماً مبدعة ومتألقة”.

فيما مازح عدد من المتابعين إنجي علاء بعد ظهورها في الحلقة الثالثة من المسلسل، إذ ظهرت خلالها لا تطيع زوجها، وترفض سماع نصائحه، حيث قال أحدهم: “كان يجب عليك أن تعتذري لياسين، وتتعاملي مع تحذيراته بجدية”.

مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نورالدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبدالوهاب وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج “سينرجي”.