الأمير هاري وجنيفر لوبيز نجما حفلة موسيقية في لوس أنجليس لجمع التبرعات

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لوس انجليس: شارك الأمير البريطاني هاري مع عدد من نجوم البوب بينهم جنيفر لوبيز في حفلة موسيقية اقيمت في لوس أنجليس الأحد للحض على تسريع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وتوسيعها عالمياً، معرباً عن دعمه الهند في مواجهة موجة التفشي التي تجتاحها.

وحملت الحفلة عنوان "فاكس لايف: حفلة موسيقية لتوحيد العالم" وتضمنت مداخلات مسجلة بالفيديو للبابا فرنسيس والرئيس الأميركي جو بايدن ومشاركة حضورية لعدد من نجوم هوليوود، منهم بن أفليك وشون بن.

وتُعرَض الحفلة على شاشات التلفزيون وعلى "يوتيوب" في 8 ايار/مايو، بعدما سُجّلَت الأحد في ملعب كاليفورنيا الشاسع بحضور الآلاف من المتفرجين الذين تلقوا اللقاحات بالكامل.

وقال الأمير هاري الذي قابل الجمهور إطلالته بالتصفيق وقوفاً "نجتمع الليلة للتضامن مع ملايين العائلات في كل أنحاء الهند التي تكافح موجة ثانية شديدة الضراوة" من الوباء.

وشدد هاري في أول إطلالة شخصية له في حدث عام كبير في كاليفورنيا منذ انتقاله العام الماضي إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغن ماركل التي لم تظهر معه على أن "الفيروس لا يحترم الحدود، والحصول على اللقاح ينبغي ألا تحدده الجغرافيا".

وتهدف الحفلة التي نظمتها منظمة "غلوبل سيتيزن" الدولية إلى محاربة المعلومات المضللة عن اللقاحات وإلى حضّ قادة العالم والشركات على التحرّك وتقديم التبرعات.

وتجمّع آلاف المتفرجين للمرة الأولى داخل ملعب "سوفاي" العملاق الذي اُنجِز أخيراً في لوس أنجليس. وكان معظم الحاضرين من العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية، وارتدى كثر منهم ملابس الممرضات والأطباء.

ودعت الممثلة والمغنية سيلينا غوميز التي كانت تتلقى التبرعات إلى تقديم "جرعات ودولارات" لأفقر دول العالم، في وقت بدأت كاليفورنيا وبعض مناطق الغرب تخرج من تدابير الحَجر بفضل التقدم الكبير في حملات التلقيح.

أما جنيفر لوبيز فرَوَت للجمهور أنها اضطرت بسبب الجائحة إلى تمضية عيد الميلاد للمرة الأولى من دون والدتها، وما لبثت أمها غوادالوبيه لوبيز أن اعتلت إلى جانبها خشبة المسرح حيث أدت معها أغنية "سويت كارولاين".

وتشارَكت فرقة "فو فايترز" الأميركية مع الضيف المفاجئ براين جونسون من فرقة "إيه سي/دي سي" في تقديم أغنية "باك إن بلاك" للفرقة الأسترالية.

وقال مؤسس "فو فايترز" والمغني الرئيسي فيها ديف غرول "لم نخرج من الغابة بعد ... فلنعمل بجد قدر المستطاع لكي نتمكن من أن نفعل هذا" كل ليلة.

وفي مداخلات مسجلة سلفاً، قال الرئيس بايدن إنه يعمل "مع قادة في كل أنحاء العالم لتوفير المزيد من اللقاحات وتعزيز الإنتاج"، فيما قال البابا فرنسيس "أتوسل إليكم ألا تنسوا الفئات الأكثر ضعفاً".

وعرضت مداخلات أخرى بالفيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إضافة إلى نجم بوليوود أميتاب باتشان.

أما الأمير هاري الذي صعد إلى المسرح الدائري الكبير في منتصف الملعب مرتدياً قميصاً أزرق، فوصف التضليل عبر الإنترنت في شأن اللقاحات بأنه "أزمة إنسانية (...) تزداد سوءاً".

ومن المتوقع أن تُعرَض الحفلة على "يوتيوب" وعلى شبكتي التلفزيون الأميركيتين "إيه بي سي" و"سي بي إس" في 8 ايار/مايو الساعة 8,00 مساءً بالتوقيت الشرقي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش). كذلك ستُعرض عالمياً على قنوات "غلوبو" البرازيلية و"كاراكول" الكولومبية و"إس إيه بي سي" في جنوب إفريقيا و"مالتيتشويس" في إفريقيا.