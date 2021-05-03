شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 21 .. هل تكتمل علاقة نهى ومؤنس بالزاوج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 20، قيام مؤنس – محمد إبراهيم يسري، باختيار شقة وذلك ليتزوج فيها من نهى - جلا هشام، وهو الأمر الذي رفضه شيرين – أنوشكا، وفى نفس الوقت طالب والد نهى بالصبر قليلاً في فكرة الزاوج، فهل تكتمل علاقة نهي ومؤنس بالزاوج؟ في مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 21.

مسلسل نجيب زاهى زركش شهد مساعدة يحيي الفخراني لمسعد (رامز أمير) في نشر روايته "كل الألعاب للتسلية"، حيث قامت صديقة مسعد بإعطاء نجيب زاهي زركش (يحيي الفخراني)، نسخة من رواية مسعد، وعندما قرأها وجد أنها تستحق النشر، حيث اتصل بأكبر دار نشر للاتفاق معها على نشر الرواية، وقامت دار النشر بالاتصال بمسعد لتحديد موعد للاتفاق على التفاصيل، ومنح زركش صاحب دار النشر شيكا بمبلغ مالى، لتسهيل عملية النشر.

وشهد مسلسل نجيب زاهي زركش ترك سعد (كريم عفيفي) لمنزله، وذلك بعدما علم أن علاء زينهم (نصار) ليس والده، وحنان سليمان (كريمة) ليست أمه، وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار، وذهب نصار وكريمة إلى مكتب زركش، حيث اخبرهم بألا يتحدثا في ذلك الأمر مع أحد، ثم ذهب هو إلى سعد في منزل سعيد (إسلام إبراهيم) لمحاولة تهدئته.

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.