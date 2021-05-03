شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: الأعمال الوطنية مهمة وكان نفسى أشارك فى "الاختيار 2" ولو بمشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان على ربيع عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل "أحسن أب" بعد انتهاء عرض حلقاته على شاشة قناة الحياة قبل أيام، حيث عرض فى 15 حلقة، وتمكن من تحقيق نجاح كبير، كما تطرق برأيه إلى موسم سباق دراما رمضان الحالي وتحديدًا حول الأعمال الوطنية قائلاً: "يجب تحية القائمين على الصناعة مع وجود أكثر من عمل وطنى، لأن تلك الأعمال فى غاية الأهمية لتنويرها عقول المشاهد وتعريفهم بحقائق عديدة لا يعلمونها".

وأضاف على ربيع: "وبالتالى لا بد دائما من وجودها وبكثرة لأنها بتعرف الناس الدنيا ماشية إزاى وكنا فين وكنا هنروح على فين، وأنا أشاهد حلقات مسلسل "الاختيار 2" وأحيى بيتر ميمى وكل العاملين بالمسلسل وأبطاله كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، وكل من شارك فيه على ما قدموه من عمل محترم كعادتهم".



على ربيع والطفل كريم

ثم استكمل حديث بخصوص "مسلسل "الاختيار 2" قائلاً: العمل مهم للغاية وأى ممثل يتمنى المشاركة فيه، وأنا شخصياً كنت أتمنى ذلك بالتأكيد ولو بمشهد لأن أي ممثل يشارك فيه تكون علامة مميزة له".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

فى حين مسلسل "أحسن أب" الذى قام ببطولته على ربيع من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وإخراج معتز التونى.