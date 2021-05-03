شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات من كواليس الأكشن فى "نسل الأغراب".. أشهرها خناقة عساف وغفران الغريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة كل حلقة، وأكثر ما يميزه مشاهد الحركة والأكشن، وكان أشهرها مشهد مواجهة وخناقة عساف الغريب "أحمد السقا" وغفران الغريب "أمير كرارة" فى اللقاء الأول الذى جمعهما بالحلقة الثانية من المسلسل.



مشهد خناقة السقا وكرارة

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وكشف مصمم المعارك أندرو ماكنزى، المسئول عن تصميم مشاهد الحركة بالمسلسل، عن كواليس عدد من المشاهد، وأهمها بين نجمي العمل، خلال مشهد المواجهة بينهم والذي تصدر عند عرضه ترند يوتيوب محققًا مشاهدات وصلت إلى مليون وربع فى يوم، حيث كان من المشاهد المرتقبة من قبل الجمهور.

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وظهر في الفيديو، الذي نشره أندرو ماكينزي عبر حسابه على (تيك توك)، أمير كرارة وهو ممسك بالعصا ويتدرب على ضرب أحمد السقا وبالعكس، و يعتبر هذا المشهد هو أول مواجهة خلال أحداث العمل بين "غفران" و"عساف" الذي يسعى لإستعادة زوجته "جليلة" ونجله "حمزة".

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كما نشر أندرو، مشهد أخر للنجم أحمد السقا خلال تدريبه لها ومزحهما معا، ومشهد أخر يوضح وجود دوبلير يقوم بمشهد حادث سيارة بدلا من النجم أحمد السقا، فيما كشف عن كواليس أحد مشاهد النجم أمير كرارة خلال تعاركه مع رجال عساف الغريب "احمد السقا".

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مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.