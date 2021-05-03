سيمون توجه نصيجة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سيمون نصيحة لجمهورها من خلال حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت سيمون في التغريدة: "لا تحبس حديثاً حلوا في صدرك، لا تقفل على كلمة صالحة مهما بدت صغيرة وبسيطة، لن تتخيل كيف تضيء كلماتك في أحدهم، وترحل أنت وتظل هي معه".

كان آخر أعمال سيمون مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.