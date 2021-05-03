الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاد ابنته تشارلوت السادس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - يواصل كل من الأمير "ويليام" والدوقة "كيت ميدلتون" تقاليدهما التى اعتادا عليها فى السنوات الماضية بمشاركة صور جديدة لأبنائهما احتفالاً بعيد ميلاد كل منهم.



وبمناسبة عيد ميلاد الأميرة "تشارلوت" السادس ، أطلق الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" صورة جديدة لابنتهما الوسطى ، والرابعة على سلم ولاية عهد الممكلة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعى إحتفالًا بعيد ميلادها السادس.\

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"تشارلوت" تحمل نفس ابتسامة والدتها



وبحسب موقع "ميرور" شاركت دوقة كامبريدج – المصورة الهاوية المتحمسة وراعية الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى - صورة للفتاة الجميلة مرتدية فستانًا من ريتشل رايلى بطبعات الورود الصغيرة ، وبابتسامة خجولة تشبه ابتسامة "كيت" فى نفس عمرها تقريبًا. وقد التقطت "كيت" هذه الصورة المبتسمة فى نهاية الأسبوع الماضى فى نورفولك وأطلقها قصر كينسينجتون.

"تشارلوت" أكثر ثقة فى نفسها من أخويها



من المعروف أن "تشارلوت" أكثر ثقة وشفقة من الأخوين "جورج" سبعة أعوام و"لويس" ثلاثة أعوام. كان خطها المتمرد واضحًا هذا الأسبوع فى فيديو والديها بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجهما.



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"تشارلوت" تُشبه أبيها



ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الشبه القوى بين الأميرة الصغيرة ووالدها الأمير وليامى، حيث كتب أحد المستخدمين : "الأميرة "تشارلوت" هى ابنة أبيها."



بينما أشار مستخدمون آخرون إلى أن هناك تشابه بين الأميرة "تشارلوت" وجدتها الأميرة "ديانا". علق أحدهم : "الأميرة "تشارلوت" صورة طبق الأصل من أبيها وهذا يعنى أنها تُشبه جدتها "ديانا" أيضًا."

ذكرى زواج "ويليام" و"كيت" العاشر



كان كل من الأمير "ويليام" و"كيت" قد إحتفلا بذكرى زواجهما العاشرة هذا الأسبوع أيضًا ، حيث نشرا صورة جديدة تجمعهما معاً ، وتبعاها بفيديو قصير يظهر لقطات عائلية للزوجين مع أبنائهما الثلاثة الأمير "جورج" ، الأميرة "تشارلوت" ، والأمير "لويس" ، وقد كتبا فى التعليق المصاحب للفيديو : "شكراً لكم جميعاً على رسائلكم اللطيفة بمناسبة ذكرى زواجنا. نحن ممتنون لدعمكم المتواصل على مدى 10 سنوات لعائلتنا. ويليام وكيت."

