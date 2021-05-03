بالصور: شريهان تثير إعجاب الجمهور بلقطات أظهرت لياقتها رغم الحادث

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثارت النجمة المصرية “شريهان” في رمضان دهشة الجمهور بعد ظهورها في إعلان “فوادفون” الذي أعادها إلى جمهورها بعد غياب طويل عن الظهور التلفزيوني وذلك بعد تعرضها لحادث أليم، تسبب لها بمشاكل صحية خطيرة، وقد أجرت بسببه العديد من العمليات الجراحية خارج مصر، وذلك لتستعيد قدرتها على المشي، الأمر الذي أبعدها عن الأضواء 19 عاما.

وشاركت شريهان، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من كواليس إعلانها خلال شهر رمضان، الذي صورته لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، والتي تعكس احتفاظها بلياقتها البدنية رغم حادث السيارة الأليم الذي تعرضت له قبل سنوات.

ورصد اللقطات، كريم نور، وهو المصور الخاص بشريهان والمطرب المصري، عمرو دياب.

وحرصت شريهان على ترك رسالة لجمهورها مع الصور الحصرية هي: “أحياناً كثيرة، كنت أصنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به و أخترق بعض الصعاب والتي في وقتها كان يراها كل من حولي أنها مستحيلة، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصلي والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شيء حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول “لأ” لا يوجد مستحيل.

وتابعت: “هذا إن أراد الإنسان .. بالأمل والإرادة والمثابرة .. مفيش مستحيل. بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب”.

وفجرت عودة شريهان في رمضان 2021 جدلا واسعا في العالم العربي وإشادات كبيرة من جانب أصدقائها ومعجبيها.

وآخر ظهور فني لشريهان في فيلم “العشق والدم”، الذي عرض في عام 2002، وهو من إخراج أشرف فهمي، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوي ومحمد رياض.