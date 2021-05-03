نيكول سابا تتحدث عن الحب الأول وتغيير طريقة تعاملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على برنامج “لأول مرة”، الذي يعرض عبر أثير إذاعة “إينرجي”، حيث كشفت رؤيتها في بعض الأمور وكشفت عن أسرار من حياتها. وتحدثت سابا عن الحب الأول، واصفة إياه بأنه حقيقي وليس وهماً كما يعتبره البعض، حيث أكدت أنها لا تستطيع اعتباره وهماً، لكن الحب الذي يأتي في سن أكبر من المراهقة، يكون أنضج وأجمل كونه يحمل الكثير من العقلانية.

وأضافت نيكول سابا أن طبيعة البشر أن يكونوا منبهرين بما يحدث في البدايات، ولكن عندما تبدأ الأمور تأخذ مسار الاعتياد، تختلف التعاملات، مبينة أنها على المستوى الشخصي تغير طريقة تعاملها مع الناس، في حال حدوث أي إشكالية في بدايتها، كونها من الأشخاص الذين يهمهم تكوين انطباع أولي بشكل جيد وكبير في التعامل، وفي الأغلب يكون تكوينها في مكانه الصحيح.

وأكدت سابا أنها غيرت طريقة تعاملها مع الأحداث المحيطة بها، وأصبحت لا تتمسك بوضع خطط طويلة المدى، في ظل التغييرات العالمية الأخيرة، معللة ذلك بأنها لا تريد التعرض لخيبات وتنصدم بالواقع، ومن هنا يتوقف تعاملها وفقاً للظروف المحيطة بها.

وعن تجربتها التمثيلية عبر فيلم “التجربة الدنماركية”، بينت نيكول سابا أنها كانت أول باب لها لدخول عالم التمثيل، وتعتبره من التجارب الفارقة في تعامل الجمهور معها كممثلة، رغم معرفتهم بها من خلال حفلات فرقة “الفوركاتس”، حيث كان أول موقع تصوير لها في منزل بمنطقة المعادي، وأول مشهد كان لحظة استقبالها في المنزل عندما وصلت من المطار.