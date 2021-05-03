شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصرف توفيق الدقن حينما سخر نجيب الريحاني من اسمه؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، لـ"الخليج 365" في لقاء خاص، أسرارا كثيرة وقصصا وحكايات في مسيرة والده تزامنًا مع ذكرى ميلاده اليوم 3 مايو.

وكشف المستشار ماضي توفيق الدقن عن موقف جمع والده بالفنان نجيب الريحاني فعندما كان الريحاني في لجنة اختيار الممثلين فسأله: إيه الدقن دي؟، فقال له والدي: (طب إيه الريحاني دي)، وكأنه يريد أن يقول له: متتريقش عليا.

وقال أيضًا: الفن لا يورث ولكي أكون فنانًا لابد أن تكون موهبتي تعادل موهبة والدي أو تفوقه وهذا لم يحدث ولذلك لم أسلك المجال الفني، وحتى أفيهاته لا أستخدمها مطلقًا في أي موقف أو أرددها لأنها قيلت في موقفها، ولكني أحب أفيهاته كلها ومنها: ألو يا أمم وأحلي من الشرف مفيش.