هل يكون عادل إمام مفاجأة مسلسل نجله “النمر”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد عادل إمام عن مفاجأة، تم تحضيرها للجمهور في الحلقة 20 من مسلسله الرمضاني “النمر”، الذي يجري عرضه حالياً. ونشر الفنان المصري على “إنستغرام” صورة، وعلق عليها: “انتظروا الحلقة (20) من مسلسل النمر المفاجأة”، وذكر أنها من أهم حلقات المسلسل على الإطلاق، وتمنى أن تنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع المنشور، وتوقع معظم التعليقات ظهور الزعيم عادل إمام والد الفنان محمد إمام كضيف شرف بمسلسل “النمر”، على أن يكون هو المفاجأة، وتمنى المتابعون ظهور الزعيم لأنهم يفتقدون وجوده على الشاشة في رمضان، وعبروا عن حبهم الشديد له، وحزنهم على غيابه عن دراما رمضان بسبب فيروس كورونا.

وتوقع بعض المشاركين في التعليقات أن المفاجأة ستكون أن “فريدة”، الشخصية التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، ستكون ابنة عمه من دون أن يعلم الطرفان، بينما أعرب الجميع عن انتظارهم للمفاجأة بكل حماس، وتمنوا أن تكون على قدر تشوقهم لها.

يذكر أن مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمود حافظ، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران وأحمد عبدالله محمود، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويتابعه عدد كبير من الجمهور، وتصدر الترند مرات عدة في رمضان.