ماذا طلب مشاري البلام بشأن مشهد وفاته في مسلسل “الوصية الغائبة”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ المؤلف والمؤرخ الكويتي مشاري العميري، بالكشف عن مطلب للفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، بشأن مشهد وفاته الذي حظي بتفاعل واسع بين الجمهور في مسلسل “الوصية الغائبة”، والذي يعد المشهد الأخير له قبل رحيله عن عالمنا في فبراير الماضي.

وقال العميري، مؤلف المسلسل في تصريحات تلفزيونية، إنه عمل على إنهاء دور مشاري البلام في المسلسل، بالكشف عن إصابته بالجنون، وينتهي الدور تماماً، وفقاً لما يدور في حقبة السبعينات من القرن الماضي، موضحاً أن مشاري حضر إليه في الكواليس، وطلب إنهاء مشهده الأخير في العمل بالموت.

وعقب مؤلف مسلسل “الوصية الغائبة”، بأن مشاري البلام قرر أن تكون نهاية مشهده مع الجمهور، كي يتذكروه، مضيفاً أن هذا سيكون وقعه أكثر تأثيراً، كما قال في طرحه بشأن سبب التغيير طالباً عدم اختفائه من المسلسل بشكل عادي.

َوأوضح أنه وافق على طلب مشاري البلام، وكتب مشهد وفاته سريعاً، وتم إرساله للمخرج المنفذ، موضحاً أن مشاري ربما كان يشعر بقرب رحيله وقتها، حتى إن طاقم العمل كان يستغرب طلبه هذا التغيير.

وتدور أحداث مسلسل “الوصية الغائبة” في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي من تاريخ الكويت، ويشارك به الفنانون جاسم النبهان، زهرة عرفات، عبدالرحمان العقل، مشاري البلام، عبدالإمام عبدالله، خلود محمد، عبير أحمد، محمد الصيرفي، محمد العلوي، وعبدالله الخضر.