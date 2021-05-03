مخرج “نسل الأغراب” يكشف سر عبارة “كتع كسح كسل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكد المخرج المصري، محمد سامي، أنه لا يلتفت إلى أي انتقادات من قبل المنتجين أو المخرجين أبداً، لأنهم صناع للأعمال الفنية ويهمهم نجاح أعمالهم فقط.

وقال سامي، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة”، إن الفنان أحمد السقا ملتزم تماماً في مواعيد عمله، ولديه ما يسمى “صندوق المولى”، ليكون غرامة للمتأخرين على عملهم، وفي نهاية العمل يقوم باستغلال هذه الأموال في أي عمل خيري.

ولفت سامى إلى أن أشد الانتقادات التي وجهت له على مسلسل “نسل الأغراب” أن ثراء الأبطال داخل المسلسل مبالغ فيه، وديكورات المسلسل مبالغ فيها، ولم يعتبره نقداً لأنه تقصّد هذه المبالغة.

وتطرق إلى جملة “كتع كسح كسل”، التي استحوذت على إعجاب العديد من الجمهور، وأكد أنها ملازمة له منذ أيام دراسته، واستخدمها في المسلسل.

وتأثر سامى بصورة الراحلة أحلام الجريتلي، قائلاً إنه كان يحبها بشدة، وتربطه بها علاقة خاصة ومقربة جداً.

وفي البرنامج، بيّن سامى أنه عرض عليه 30 مليون جنيه من إحدى النجمات، لعمل مسلسل لها بعد نجاحه المشهود في مسلسل “البرنس”، لكنه رفض العرض بسبب تعاقده على عمل آخر.