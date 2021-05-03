فارس كرم: تأخرت في قرار الزواج لهذا السبب.. وقريباً سأصبح أباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: صرح النجم اللبناني فارس كرم بأنه تأخر في اتخاذ قرار الزواج كثيراً، مؤكداً أنه لولا وفاة والده لما تزوج حتى الآن، لكنه اتخذ هذا القرار لكي يكمل مسيرة والده ويكوّن عائلة من أجل أن تستمر الحياة.

وتحدث عن تجربة السنة أولى من الزواج، في تصريحات تلفزيونية، موضحاً أنه شعر براحة واستقرار وسعادة بعد الزواج، موجهاً نصيحة إلى كل عازب بعدم التردد في اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد أن حياته الشخصية بعيدة تماماً عن الفن والشهرة ولها خصوصيتها، مضيفاً أن زوجته لا تتدخل في عمله تماماً، وليس لها أي حسابات على “السوشيال ميديا”.

وكشف سبب تأخر صدور ألبومه الجديد حتى الآن، قائلاً إن الألبوم الجديد جاهز منذ حوالي عام، لكن ظروف كورونا واضطراب الأوضاع في لبنان وراء تأجيله، خاصة أنه يعتبر بلده هو السوق الرئيسي لألبومه لأنه يغني باللهجة اللبنانية فقط.

أما عن سبب عدم غنائه باللهجة الخليجية، فأوضح أنه يحب أن يسمع الأغنية الخليجية بصوت أهل الخليج، كما يرى أن الأغنية اللبنانية هي ملعبه الأساسي.

وسبق أن رفض فارس كرم الإفصاح عن حقيقة ارتباطه مسبقاً بنجمة من نجمات الصف الأول في لبنان، موضحاً أن الإنسانة التي يريد أن يتزوجها وإكمال حياته معها تزوجها بالفعل، وهي التي أعلن زواجه منها خلال العام الماضي، واحتفل بالارتباط بها في حفل عائلي بسيط.

وأعلن النجم اللبناني لأول مرة أنه ينتظر مولودته الأولى، والتي سيطلق عليها اسم “مريم”، موضحاً أنه يتمنى أن يرزقه الله بالنوعين الذكر والأنثى، من أجل إسعاد والدته التي تزوج من الأساس بسبب إلحاحها عليه.