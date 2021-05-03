إيهاب توفيق: أتعرض لمؤامرة لمنع عودتي إلى الغناء.. وعمرو دياب يغار مني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف المطرب المصري إيهاب توفيق عن تعرضه لمؤامرة من قبل بعض زملائه في الوسط الفني لمنع عودته للغناء، خوفاً على أنفسهم من موهبته.

وقال توفيق، خلال حواره في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، إن هناك أشخاصاً في مجال الغناء بمصر يكرهون عودته للغناء مرة أخرى، حتى لا يتسبب لهم في مزاحمة أو قلق.

وأضاف توفيق: “هناك من عمل لي أشياء مؤذية في المنزل”، لكنه أكد أنه سيحضر فنياً بقوة في الفترة المقبلة، من خلال أغانٍ وكليبات جديدة له.

وحول علاقته مع عمرو دياب، أكد أنه ليس هناك اتصال أو اتفاق بينهما، قائلاً: “ليس هناك ود بيننا، وهناك غيرة في التعامل معه لكنه أقدم مني في الغناء، زمان عندما كنا شباباً كنا نلعب كرة معاً، ونحضر حفلات، وفجأة الدنيا باظت”.

كما تحدث إيهاب توفيق عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وعمرو دياب، مشيراً إلى أن الأولى لم تفهم ما كان يوجه لها من نصائح، معقباً: “شيرين قالت لي ليس لك دخل بيني وبين عمرو دياب”.