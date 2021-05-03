أحمد إبراهيم يصاب بـ “كورونا”.. ويطلب الدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أصيب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد إجرائه الفحوص اللازمة عقب ظهور أعراض الفيروس، حيث ثبتت إيجابية النتائج.

وكشف أحمد عن إصابته بـ”كورونا”، وطلب من الجمهور الدعاء له، من خلال حسابه على “فيسبوك”، وكتب قائلاً: “إيجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم”.

ويخضع أحمد للعزل المنزلي، ويتلقى البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة المصرية للمصابين بالفيروس.

وتلقى أحمد عدداً كبيراً من تعليقات الجمهور، الذين تمنوا الشفاء العاجل له، بينما تفاعل أحمد مع المعلقين، وحرص على تنبيه الناس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، كي لا يصابوا بالعدوى، مؤكداً أن الأمر ليس هيناً، وذلك عبر تعليق له على المنشور ذاته.

يذكر أن أحمد إبراهيم واحد من كبار الموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، وتعاون خلال مشواره الموسيقي مع عدد كبير من مطربي الوطن العربي، بينهم شيرين عبدالوهاب، حسين الجسمي، نانسي عجرم، حسام حبيب، فضل شاكر، أنغام، محمد فؤاد، ورامي صبري، وغيرهم كثيرون.