لأول مرة من كلماته.. كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة “الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الفنان العراقي، كاظم الساهر، أغنيته الجديدة “الحياة”، والتي فاجأ من خلالها جمهوره بأنها من كلماته، وذلك لأول مرة على مدار تاريخه الفني. وأعلن الساهر عن تفاصيل الأغنية، من خلال حسابه على “إنستغرام”، حيث كشف أن الأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع ميشال فاضل.

وتعبر الأغنية عن ما يدور فى حياتنا الآن من أحداث كبيرة يمر بها العالم العربي، وتتحدث كلماتها عن هجر الأصدقاء والوحدة، وويلات الحرب والدمار.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية وكلماتها، وأشادوا بها، وعلقوا بجمل منها: “هي الحياةُ هكذا، ذا طبعُها منذ الأزل، كم أغلقتْ أبوابها، كم هجَّرتْ أصحابها”.

وسجل كاظم الساهر الأغنية ومدتها 14 دقيقة، وعزفت لحنها الأوركسترا الفيلهارموني الأوكرانية، وتم تسجيل الصوت باستوديو ميشال فاضل موزع الألحان.

الجدير بالذكر، أن كاظم الساهر يستعد لتسجيل أغنية سترى النور قريباً، من كلمات الشاعرة والصحافية الفلسطينية دارين شبير.

وأكد أن أسعار مطربي المهرجانات ليست أعلى منه، قائلاً: “ما كنت أتقاضاه في التسعينات أعلى منهم في الوقت الحالي”.