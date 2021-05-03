أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 3 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء اليوم الإثنين 3 مايو 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 83 ألفا و843 دينارا (57.25 دولار).



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا و857 دينارا (52.48 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الإثنين، نحو 73 ألفا و364 دينارا (50.09 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فسجل نحو 62 ألفا و883 دينارا (42.94 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم الإثنين، نحو 48 ألفا و909 دنانير (33.39 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق نحو 41 ألفا و921 دينارا (28.62 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم الإثنين، نحو 2 مليون و607 آلاف و515 دينارا (1780 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 586 ألفا و915 دينارا (400.74 دولار).

السعر العالمي

عالميا، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 1773.90 دولار للأوقية.

وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1773.90 دولار للأوقية.