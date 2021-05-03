شكرا لقرائتكم خبر عن موسى الحلقة 20.. مغاورى يبحث عن محمد رمضان فى باب اللوق ليقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسي الحلقه 20، عودة محمد رمضان - موسى إلى سوق باب اللوق حيث استقبله البائعون فى السوق بترحاب شديد، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة مغاورى للسوق وهو أحد المطاريد والذى طلبت منه عبير صبرى قتل موسى وهو ما يطرح تساؤلا هل يتعرض موسى للاغتيال مرة أخري بعدما شهد مسلسل موسي الحلقه 20، بيات مغاوري بالسوق لأكثر من ليلة انتظارا لرؤية موسى.

مسلسل موسي الحلقه 20

وشهد مسلسل موسى الحلقه 20، شراء موسى - محمد رمضان فستان زفافه على حلاوتهم - سمية الخشاب، من غزة، حيث سافرت حلاوتهم للاطمئنان على موسى لتجده بالمستشفى، وحكى موسى لحلاوتهم الصعاب التى مر بعدها فى حياته لتشتكى هى الأخرى ممن حاولوا كسرها من قبل، ليتعجب موسى ويثنى على جمالها.

مسلسل موسى يعرض على قناة dmc حصريا فى الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا، ويعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء ويعاد 1.30 صباحاً، و 7 صباحاً، و 1 ظهراً

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.