شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن.. تامر محسن يستخدم النحل فى جرائم قتل ومخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار المخرج تامر محسن الجدل خلال أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة النجمة منى زكى والتي تخوض به السباق الرمضانى، والذى حقق نجاحا كبيرا وسط الزخم الدرامى بسبب قوة القصة وجمال الصورة بالإضافة إلى أداء الممثلين الرائع بداية من النجمة منى زكى مرورًا بمحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم، ولكن من خلال هذا التقرير نركز على إبداع المخرج والمؤلف تامر محسن الذى خلق قصة لا مثيل لها بأفكار جديدة ومختلفة جعلت المشاهدين يتعايشوا مع أحداث المسلسل وانتظار الحلقات المقبلة بفارغ الصبر.



مسلسل لعبة نيوتن

المخرج تامر محسن جعل من "النحل" موضوعا مختلفا تماما، فبالرغم من أن العسل الذى ينتجه النحل له فوائد كبيرة وشفاء للإنسان، كما أوضح فوائد أخرى خلال أحداث المسلسل، مثل إقامة مشروع إنتاج العسل الذى أقامه "حازم" محمد ممدوح و "هنا" منى زكي، كما أنه كان السبب في سفرها إلى أمريكا لحضور مؤتمر يخص هذه الأمور.



مسلسل لعبة نيوتن

ولكن المخرج تامر محسن سلط الضوء على "النحل" أيضًا بإمكانية استخدامه في الجرائم مثل قتل إنسان أو خلق نوع من المخدرات بشكل غير مشكوك فيه، ففي أحداث المسلسل قام "حازم" محمد ممدوح بإلقاء غذاء النحل على وجه "شاهين" الذى كان يهدده بالقتل ودمر مشروع المنحل الخاص به، ليتجمع النحل على وجه "شاهين" حتى يلفظ أنفاسه.



مسلسل لعبة نيوتن

ولم يكتف المخرج تامر محسن في إظهار قوة النحل واستخدامه في الجرائم من خلال القتل فقط، بل كشف أيضًا عن أن يمكن انتاج المخدرات من خلال النحل، وهو ما طلبه "بدر" سيد رجب من "حازم" محمد ممدوح بأن يقوم بإطلاق النحل على زهرة "الأفيون" فيرعى النحل من الزهرة وينتج عسل الأفيون وهو شيء مخالف بالطبع لأن الجرعات الكبيرة منه تسبب أضرار صحية شديدة.



مسلسل لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.