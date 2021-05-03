شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان فى صور جديدة تتمسك بالأمل والإرادة والصبر: مفيش مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة شريهان عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورا جديدا، معلقة عليها بعض الكلمات التحفيزية التي لقيت استحسان وأعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.

وقالت شريهان فى البوست الذى وثقته بالصور: "أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به وأخترق بعض الصعاب والتي في وقتها كان يراها كل من حولي انها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصل والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شيء حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول "لا" لا يوجد مستحيل، هذا إن أراد الإنسان، بالأمل والإرادة والمثابرة، مفيش مستحيل، بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب".



النجمة شريهان



بوست شيريهان



شريهان

وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مع ظهور النجمة شريهان، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث كتبت رجاء السعيد: "شريهان جميلة وجمالها استثنائى نورتى الدنيا كلها"، وأضافت رضوى: "أنا بحب شريهان أوى وفرحانة برجوعها".

وكانت النجمة شريهان، وجهت رسالة للشعب المصري وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".