شكرا لقرائتكم خبر عن طلعله "كرش".. ويل سميث يفقد جسمه المتناسق × صورة.. ويعلق: أسوأ شكل فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ويل سميث، عن أنه فى أسوأ شكل فى حياته، حيث يبدو شكله بدينا نسبيًا فى أحدث صورة له، وذلك بعدما فقد شكل جسمه المتناسق القوى، بعد فترة الإغلاق الجزئى التي عاشها فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى أدت لقلة حركة الناس بشكل عام وعدم قدرتهم على ممارسة الرياضة والذهاب إلى النوادى وصالات الألعاب الرياضية "الجيم"، تجنبًا لالتقاط العدوى بالفيروس التاجى.



ويل سميث

واعترف ويل سميث، البالغ من العمر 52 عاما، بزيادة وزنه أكثر من أي وقت مضى، والممثل العالمى الذى اعتاد على اكتساب الوزن والتخلص منه بسرعة بسبب أدواره السينمائية، أعطى الجمهور لمحة عن شكل جسم مؤخرًا، بعد نشر صوره له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "سأكون صادقًا مع الجميع، أنا في أسوأ شكل في حياتي".



ويل سميث يظهر بكرش صغير

وظهر ويل سميث، في الصورة وهو يرتدي "شورت" ضيق، أسود اللون، وتيشرت بالألوان الأبيض والأزرق والأسود، والذى ارتداه غير مغلق، ليكشف عن وزنه الزائد الذى ظهر بوضوح فى الصورة، وتفاعل الجمهور مع صورة النجم العالمى، فقالت إحدى معجباته، "أنت ويل سميث.. يمكنك أن تصبح بالشكل الذى تريده".

بدا نجم علاء الدين في حالة معنوية جيدة وهو يقف لالتقاط الصورة عن علم في منزله المذهل المكون من 9 غرف نوم في كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "ذا صن".

توافد عدد من المعجبين للإشادة بالممثل على ثقته في جسده، حيث كتب أحدهم: "أنت ويل سميث! يمكنك أن تكون بأي شكل تريده".

ونشر آخر: "دعني أكون حقيقيًا معك. أنت تبدو رائعًا".

وأضاف ثالث: "لقد كنت في حالة جيدة طوال حياتك، استمتع بجسد أبي بكل فخر!".

في سياق اخر، تتلقى ولاية جورجيا الأمريكية ضربة جديدة فى صناعة السينما، بينما تحاول التعافى من الآثار السلبية لإغلاق دور السينما بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ففى الوقت الذى قررت فيه الولاية إعادة فتح دور العرض، فقدت جورجيا إنتاجًا سينمائيًا كبيرًا بسبب تشريعاتها التقييدية الجديدة على التصويت.

وتتمثل الخسارة الكبيرة لولاية جورجيا، فى الإعلان عن اختيار المخرج والمنتج أنطوان فوكوا، وشركته فوكوا فيلمز، والنجم العالمى والمنتج ويل سميث، وشركته الإعلامية Westbrook Inc، نقل إنتاج فيلمهم القادم "Emancipation" من الولاية.

وقال الثنائى، فى بيان مشترك - حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية - إنه "فى هذه اللحظة، تتصالح الأمة مع تاريخها وتحاول القضاء على بقايا العنصرية المؤسسية لتحقيق عدالة عرقية حقيقية"، وأضاف "لا يمكننا، بضمير حى، تقديم دعم اقتصادى لحكومة تسن قوانين تصويت رجعية مصممة لتقييد وصول الناخبين".