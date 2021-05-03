شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 25 الحلقة 5.. سيجارة قد تتسبب فى خطورة على المتواجدين بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدها مسلسل كوفيد 25 فى الحلقة 5، للنجم يوسف الشريف، والذى يذاع يوميا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة، كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، حيث بدأ مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5 بالكشف عن زيادة عدد المصابين بالفيروس الجديد وذلك بعدما صرح أحد الأطباء أن الإصابات قد وصلت لمليون وسبعمائة ألف، ويكون هناك العديد من الشرائح المختلفة فى المستشفى منهم من يؤمن بالفلك " أميرة العايدى " والتى تؤكد أن هذا العام تنبأت من أوله بأنه ملىء بالكوارث.



كوفيد 25

وشهد مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5، إثارة أكبر مع وجود لصين يريدوا الخروج من المستشفى بأسرع وقت لأنهم كانوا قد خبئوا المسروقات فى محل وهذا المحل فى منطقة محظورة وكان عليهم الخروج لأخذ المسروقات.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5 ولصان يتسببان بمشاكل

فمع محاولة اللصان الخروج من المستشفى وقاموا بتغفيل الحارس وعند خروجهم لسيارة الإسعاف تفاجأوا ببعض المصابين الذين قاموا بقتل واحد منهم فأسرع الآخر وغلق السيارة عليه وضغط على زر السرينة دون أن يقصد مما دفع كل المصابين الالتفاف حول السيارة خرج الجميع من المستشفى إلا ان سيف أنقذ الشخص داخل السيارة وساعده للدخول المستشفى، وقام الجميع بتوبيخه على ما فعله وجلس بمفرده، ولكن الحلقة الـ 5 من مسلسل كوفيد 25 لم تنتهى إثارتها بعد، حيث قام هذا الشخص بإشعال سيجارة، مما جعل جهاز الإنذار يعمل بصوت عالى هذا الصوت الذى يكون سببا فى هياج المصابين، وهو ما سيظهر في الحلقة المقبلة.



مسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.